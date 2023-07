Dopo il ritiro di Dimaro, il Napoli sarà in Abruzzo, a Castel di Sangro, per la seconda parte del ritiro estivo precampionato dal prossimo 28 luglio al 12 agosto. Gli azzurri di Garcia saranno impegnati in diverse amichevoli, due di queste sono già note, come riportato da Pianeta Napoli. Si parte il 29 luglio con i turchi dell’Hatayspor e il 3 agosto contro il Girona, già ospite del Napoli allo stadio Patini lo scorso anno.