Il Mattino, De Core: “Presto incontro tra l’agente di Osimhen e ADL”

Francesco De Core, direttore de Il Mattino, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: “L’entusiasmo dei tifosi nel ritiro di Dimaro? Me lo auguravo, era prevedibile e lo giudicherei così: è legato si allo scudetto vinto, ma è anche un incoraggiamento ed un auspicio per la prossima stagione. Il Napoli sarà uno dei club favoriti per la vittoria con la permanenza di Victor Osimhen, dovesse andar via servirebbero accorgimenti tattici da parte di Garcia. Ci sarà un incontro tra l’agente ed il presidente De Laurentiis, in giro per l’Europa il movimento degli attaccanti non sembra andare nella direzione di Osimhen, che ad oggi resta del Napoli come confermato anche da Garcia. Meluso? Ieri si è presentato nel modo giusto, sa di aver scalato più di un gradino della sua carriera e ovunque è andato ha fatto bene: siamo in presenza di una squadra che dopo lo scudetto ha cambiato allenatore, direttore sportivo, preparatore atletico, un dirigente come Formisano, un centrale difensivo. De Laurentiis resta una garanzia, ha dimostrato finora nelle scelte di essere stato un vincente”.