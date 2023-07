Rimane in sospeso la trattativa tra Napoli ed Hellas Verona per il trasferimento di Davide Faraoni in maglia azzurra.

Il motivo? Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che Rudi Garcia voglia prima valutare attentamente Alessandro Zanoli in questa fase di ritiro precampionato e capire se può rientrare nel progetto oppure no.