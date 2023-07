Floro Flores: “Samardzic è un calciatore eccezionale”

Antonio Floro Flores, ex calciatore del Napoli, è stato ospite del programma radiofonico “1 Football Club” trasmesso su 1 Station Radio.

Samardzic crede sia all’altezza del Napoli?

“Un calciatore eccezionale, uno dei più talentuosi che abbia mai visto nel suo ruolo negli ultimi anni. Mi ha sempre colpito per le sue qualità e la sua personalità. Ha un grande potenziale e sembra avere ancora ampi margini di miglioramento come Zielinski. Il Napoli non esiterebbe a progredire con il tedesco, ma al contrario farebbe un notevole passo avanti. Un giocatore classico che sa come gestire la palla. Detto ciò, sarei felice se Zielinski potesse rimanere nel Napoli, ma nel caso Samardzic sarebbe un degno sostituto.”