De Canio: “Il Napoli non è la favorita per la prossima stagione, c’è un’altra squadra che conferma di avere la rosa migliore”

Gigi De Canio è intervenuto a Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli: “La mia avventura Napoli non fu semplice, ma ho vissuto ogni momento con ottimismo e mi ripeto che ho comunque avuto la fortuna di vivere la piazza azzurra. Il Napoli non è la favorita per la prossima stagione, io dico l’Inter perché conferma di avere la rosa migliore. Poi vedremo il mercato cosa dirà, gli azzurri devono trovare diverse alternative dopo alcuni addii. Ndombele, per esempio, non ha reso tantissimo però ha mentalità europea e bisognerà trovare un sostituto all’altezza in termini di qualità e spessore”.