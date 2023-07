Cds – Preoccupano le condizioni di Wanda Nara, la situazione

L’Argentina e non solo è preoccupata per le condizioni di salute di Wanda Nara, agente del marito Mauro Icardi. Le notizie sul suo stato arriveranno nei prossimi giorni. Wanda Nara ha deciso di prendersi una pausa dai social media e si è rifugiata con la sua famiglia nella loro casa a Buenos Aires, in seguito alle voci sulla presunta leucemia. Maxi Lopez, il suo ex marito, è tornato in Argentina per controllare personalmente le condizioni di Wanda Nara. Questo è stato riportato dal Corriere della Sera.