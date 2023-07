Da ieri sera è emerso sui canali social del Napoli un video del difensore Juan Jesus.

Quest’ultimo ha raccontato tutto il primo giorno di Dimaro, ringraziando i tifosi e tenendoli al corrente di tutte le attività in programma per i calciatori convocati da Garcia per il Trentino. Un esperimento social riuscito molto bene, che ha suscitato diversi commenti favorevoli nei confronti del brasiliano.