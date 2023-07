La Repubblica – Lozano ha detto no al rinnovo con cifre più basse: le ultime

Hirving Lozano ha rifiutato attualmente il rinnovo propostogli da ADL a cifre più basse.

Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2024 e per ora non ci sono offerte per procedere alla cessione. Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui il calciatore potrebbe rompere con la società in virtù di un accordo per il futuro che potrebbe non arrivare. A questo punto El Chucky dovrebbe trovare una squadra per far incassare quantomeno al Napoli i soldi del suo cartellino, altrimenti il rischio che possa rimanere in tribuna fino alla scadenza del suo contratto non è una pista attualmente così lontana dalla realtà. Una situazione, quest’ultima, che ricalcherebbe perfetta quella di Arek Milik prima del suo passaggio alla Juventus.