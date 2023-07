Il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo è sempre più vicino. Il capitano è pronto a legarsi al Napoli per altri quattro anni.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la trattativa potrebbe chiudersi in questi giorni di ritiro a Dimaro. Atteso, infatti, l’arrivo dell’agente del giocatore, Mario Giuffredi, per firmare l’accordo.