KKN – Agostinelli: “Scudetto? Quest’anno non è obbligatorio vincerlo di nuovo”

L’ex allenatore Andrea Agostinelli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal.

Di seguito le sue parole: “Quest’anno non è obbligatorio vincere lo scudetto. La stagione scorsa non so se sia irripetibile ma tanti addetti ai lavori adesso si aspettano molto dal Napoli. L’ambiente napoletano è umile adesso, è cresciuto e non si è lasciato a facili entusiasmi fin quando la certezza non è diventata concreta. Tatticamente sono curioso di vedere se il Napoli sarà rapido come con Spalletti o molto più verticale, ma voglio vedere come lavorerà Garcia: alla guida del club c’è un allenatore bravo e che ha vissuto esperienze in piazze importanti”.

Poi, parentesi su Zielinski: “A livello professionale andare alla Lazio o in Arabia Saudita non è la stessa cosa. Lo reputo un grande giocatore che fa 6-7 gol a campionato e dal quale mi aspetto davvero il 100% per essere definito campione”.