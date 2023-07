Zaccone orgoglioso: “Il Napoli ha fatto un capolavoro”

Lo scrittore tifoso del Napoli Maurizio Zaccone è intervenuto a Radio Napoli Centrale. Il blogger si è concentrato sulla scelta della società di mettere il Vesuvio sulla seconda maglia degli azzurri.

Ecco le sue parole: “Vesuvio orgogliosamente sul petto? Un capolavoro. C’è un avvicinamento simbolico con la piazza straordinario. De Laurentiis è stato molto chiaro nella conferenza di voler lavorare in simbiosi con la città. Sotto il profilo marketing e territoriale, un imprenditore punta su questo connubio in quanto vincente”.

Poi Zaccone ha continuato: “La società è molto legata al territorio. De Laurentiis vuole affidarsi ai colossi che devono pagare e mettere a disposizione il know how per rendere il marchio internazionale. Perché farsi un e-commerce quando ci si può affidare a società ben avviate e strutturate? Il marchio Napoli adesso è ricercato”.