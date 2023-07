Il Napoli nei mesi scorsi aveva messo gli occhi su di lui, e ci voleva puntare per il futuro, ma il terzino dell’Empoli rimarrà in Toscana. Fabiano Parisi è da oggi ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina di Vincenzo Italiano, dove arriva a titolo definitivo fino al 2028 per 10 milioni più bonus.