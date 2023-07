Itakura può firmare il rinnovo con il suo club di appartenenza.

Come riportato stamane dall’edizione odierna di TuttoSport, il difensore giapponese non dovrebbe approdare al Napoli e starebbe vicino ad accettare la proposta di prolungamento di contratto dell’attuale club tedesco che ne detiene il cartellino: “Anche la pista Ko Itakura sembra essersi raffreddata: il Monchengladbach sta trovando l’accordo per il rinnovo del 26enne giapponese”.