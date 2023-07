E’ intervenuto Gianluca Petrachi, noto direttore sportivo italiano, in esclusiva ai microfoni di Tmw a proposito del Napoli: “Il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario, sia Spalletti che Giuntoli sono stati bravissimi a gestire la situazione interna. Si sapeva che c’erano comunque delle frizioni nella gestione, sarebbe ipocrita negarlo. Uno è andato da una parte e uno dall’altra, credo ci sia stato un cambiamento radicale in società. Mi auguro però per il Napoli che si tratti di una delle più belle scelte di quest’anno, e che continui a primeggiare e a giocarsi qualcosa, magari anche in Champions. Perché vedere tanti napoletani a seguire la squadra con quell’affetto, da tifoso, è molto affascinante. Ti riconcilia col calcio. Ben venga che il Napoli continui a stare lì davanti”.

E proprio Spalletti sarà sostituito da Rudi Garcia.

È il nome giusto per il Napoli? “Non è che se uno è finito in Arabia è diventato scarso. Ci sono tanti fattori che incidono, come quello economico, oppure uno può essere stanco di certe passioni e magari vuole stare più tranquillo. Credo che Rudi Garcia sia un allenatore che non ha mai smesso di fare l’allenatore, anzi: per rientrare in una piazza importante come Napoli, deve avere tantissime motivazioni. Bisogna poi capire come riuscirà a farsi accettare dal gruppo che ha plasmato Spalletti. Questa sarà la chiave di lettura della stagione, capire come Garcia entrerà nella testa dei ragazzi”.