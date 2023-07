Nani: “Kilman ha un po’ di Koulibaly e un po’ di Kim, sa impostare bene ed è molto bravo nel pressing alto”

L’ex direttore sportivo di Brescia e Watford Gianluca Nani ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Max Kilman, obiettivo del Napoli. Queste le sue parole: “Kilman mi ricorda un po’ Koulibaly e un po’ Kim, ha la personalità giusta, sa costruire l’azione, inoltre è molto bravo sull’anticipo e sul pressing alto. Lui è un calciatore importante e le cifre richieste per lui ne sono la testimonianza, non so se rientra nei parametri economici del Napoli. Non sono sorpreso dell’arrivo di Meluso al Napoli, è iun direttore bravissimo e sono sicuro farà bene in un sistema rodato come quello azzurro”.