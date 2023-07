Per le casse del club Piotr Zielinski risulta essere il più caro.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista del Napoli in peso di milioni lordi annui non è una spesa di poco conto per il Napoli, che gli ha proposto comunque un rinnovo a cifre più basse per garantirgli la permanenza in azzurro: “Il peso degli ingaggi Zielinski è il giocatore più costoso del Napoli: i suoi 4 milioni netti diventano 7,6 al lordo per la società”.