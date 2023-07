Gazzetta – ADL propone a Lozano il rinnovo a cifre più basse: il messicano non ha offerte

ADL attende la decisione di Lozano.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, il messicano non avrebbe ancora deciso cosa fare per il futuro. Il suo stipedio in termini lordi non è semplice da digerire, oltre al lato tecnico e realizzativo che negli ultimi anni non lo ha visto propriamente protagonista sotto l’ombra del Vesuvio: “Quella del nigeriano è la stessa cifra che percepisce anche Lozano. E nell’economia di una squadra diventa un lusso permettersi a queste cifre, un attaccante – per quanto esterno – che è andato in doppia cifra solo con Rino Gattuso allenatore nel 2020-21 (11 reti) e che nelle ultime stagioni con Spalletti ha realizzato solo 10 gol in 78 partite”.