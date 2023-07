Come riportato da Sky Sport, l’Al-Ahli continua ad insistere per Piotr Zielinski. Dopo una prima offerta della squadra araba, ora sembra arrivata anche l’apertura da parte del centrocampista polacco. Potrebbe dunque essere giunta al termine l’avventura a Napoli di Zielinski, in scadenza nel 2024 e con un rinnovo che al momento sembra sempre più lontano.