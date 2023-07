Parisi: “Il mercato del Napoli dipende da lui, vi spiego”

L’agente Fifa Fabio Parisi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del mercato del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Al presidente piace sorprendere. Meluso ha l’esperienza necessaria per lavorare bene a Napoli, bisogna che lavori in pace, è inserito in una struttura di scouting collaudata, dovrà seguire la squadra ogni giorno a Castelvolturno, avere rapporti con gli altri club, non avrà alcun problema da questo punto di vista. Meluso ha sempre fatto calcio, ora dovrà completare la rosa prendendo il sostituto di Kim e aspettare quello che succede per Osimhen. De Laurentiis ha parlato chiaramente dell’offerta indecente, bisognerà capire che offerta ci sarà anche eventualmente al giocatore, il mercato del Napoli dipenderà dalla permanenza o meno del nigeriano. In ogni caso non si può aspettare a lungo, anche perché bisognerà eventualmente sostituirlo”.