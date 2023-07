L’Equipe – Napoli su Moussa Diaby, è una richiesta di Garcia. La cifra richiesta dal Bayer Leverkusen

Secondo quanto riportato dalla testata francese L’Equipe, il Napoli starebbe pensando a Moussa Diaby, esterno francese classe 99, su richiesta di Rudi Garcia. Nella scorsa stagione, il calciatore ha realizzato 14 gol e 11 assist in 48 presenze. Secondo quanto riportato, Aurelio De Laurentiis non ha ancora presentato un’offerta ufficiale al Bayer Leverkusen. La sua valutazione però, si aggira sui 50 milioni, e può rappresentare un ostacolo per la società partenopea. Inoltre, c’è da battere la concorrenza della Premier League (destinazione prediletta del calciatore), in particolare del Newcastle. Tra gli altri fattori, il giocatore transalpino vorrebbe giocare la prossima edizione della Champions League, motivo per cui è stata rigettata una proposta dell’Aston Villa.