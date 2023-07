É iniziato il ritiro a Dimaro e i tifosi azzurro stanno invadendo la Val di Sole. Secondo quanto riportato da Il Mattino, oggi in edicola, sono attesi circa 20mila persone per la presentazione del nuovo Napoli di Rudi Garcia a Dimaro-Folgarida. Per questione di ordine pubblico, è stata spostata la tribuna dove vengono ospitati gli eventi, le cui modalità di svolgimento sono già state definite dalla Prefettura di Trento.