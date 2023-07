Il primo colpo di mercato per il Napoli è in arrivo! Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il club azzurro è pronto a chiudere per Davide Faraoni. L’esterno destro del Verona è stato scelto come vice Di Lorenzo. Si stanno decidendo gli ultimi dettagli dell’ingaggio. Con il suo arrivo ci sarà la cessione in prestito del classe 2000 Alessandro Zanoli al Genoa, dopo la mezza stagione positiva vissuta sempre a Marassi con la maglia della Sampdoria.