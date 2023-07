Gazzetta – Il PSG non si arrende: vuole Victor Osimhen! Le ultime

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli facendo il punto sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo il quotidiano il PSG non si arrende e non vuole rinunciare a Victor Osimhen:

“Mbappé rimane al centro del grande ballo degli attaccanti e da lui dipendono le sorti anche di Osimhen, uno dei profili che potrebbe interessare il club dell’emiro del Qatar, in caso di addio al fuoriclasse francese. Un incastro da 200 milioni di euro, secondo le logiche di Aurelio De Laurentiis. Il club dell’emiro cerca una soluzione dove tutti escano vincenti: il Psg con un nuovo contratto che eviti di perdere soldi tra un anno; l’attaccante con la prospettiva concreta di cambiare maglia ma permettendo alla società di monetizzare l’operazione. In tal senso, Al Khelaifi può contare su Ziad Hammoud, ex dirigente del gruppo BeIn da lui diretto, cui Mbappé ha affidato la gestione dei suoi interessi fuori dal campo. Il dialogo sottotraccia potrebbe riprendere. Insomma, prima di arrivare alla rottura definitiva, il Psg cercherà di esplorare ogni pista per trovare un compromesso”. Si legge sul quotidiano.