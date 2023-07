Gazzetta – Il Napoli di ADL è una questione di famiglia

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli elogiando la gestione della società partenopea. La gestione è una cosa di famiglia con volti sempre più presenti e coinvolti nel tifo partenopeo:

“Nel consiglio di amministrazione del Napoli ci sono oltre al patron la moglie Jaqueline Baudit e il figlio Edoardo – entrambi vice presidenti – e anche l’altra figlia Valentina.

L’unico non di famiglia, nel senso stretto ma che ormai fa di fatto parte del cerchio ristretto, è il fidato amministratore delegato Andrea Chiavelli. Questo rimane lo zoccolo duro del club, con Valentina che oggi ha anche responsabilità dirette sia come Style designer (suoi i progetti delle maglie da almeno un anno a questa parte) e di fatto responsabile marketing dove ha preso il posto di Alessandro Formisano. Dunque rinnovati alcuni quadri societari e in questa aria nuova c’è anche il direttore commerciale Tommaso Bianchini (figlio del famoso coach di basket, Valerio) entrato a inizio 2022 nei quadri”. Scrive il quotidiano.