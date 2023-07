Tanti calciatori sono rientrati oggi a Napoli per i test medici e fisico-atletici prima della partenza per il ritiro di Dimaro. Uno di questi è Juan Jesus che ha postato una foto da casa sua del panorama mozzafiato di Napoli con scritto “Quanto mi mancaca sto Panorama. Casa dolce casa”. Il brasiliano è atteso nel pomeriggio al centro sportivo per una sessione di allenamento sul campo.

Ecco la foto: