Europei Under 19 – L’Italia affronterà la Spagna alle 21:00

Oggi si giocano le semifinali del Campionato Europeo Under 19. Se l’Italia riesce a battere la Spagna, avversaria temibile e storica, avrà l’opportunità di accedere alla finale. Nella prossima partita si scontrano il Portogallo, conosciuto per la sua tecnica, e la sorprendente Norvegia, che ha dimostrato una grande forza fisica e determinazione. Di seguito troverai l’elenco completo delle partite in programma:

Le partite in programma per oggi:

18:00 Portogallo U19-Norvegia U19

21:00 Spagna U19-Italia U19