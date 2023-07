Vincenzo D’Angelo, Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live: “Difficile dire quali obiettivi saranno concretamente perseguibili nella prossima stagione. L’ambizione del Napoli è continuare ad essere competitivi sia in Italia, provando a difendere lo Scudetto o in alternativa rientrare tra le prime quattro, sia in Europa, con l’obiettivo minimo di arrivare tra le prime 8″.