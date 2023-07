Cronache di Spogliatoio – Samardzic, il Napoli aspetta la cessione di Zielinski. Intanto l’Inter prova a soffiarlo

Il portale Cronache di Spogliatoio ha scritto a proposito della trattativa che vedrebbe Lazar Samardzic vestire la maglia del Napoli. Secondo quanto riportato, la dirigenza azzurra aspetta di cedere un calciatore (presumibilmente Zielinski) in modo da liberare la casella per il serbo. Oltre i partenopei però, c’è anche l’Inter sul calciatore, che aspetta la cessione di Onana per poter puntare su di lui. D’altro canto, l’Udinese cerca una cessione che sia il più vantaggiosa possibile, puntando su un’operazione stile Udogie (cessione con prestito di un anno a Udine).

“Per raccontare la sua situazione è necessario partire dalla radice: suo padre – che rimane il procuratore e che insieme a un avvocato vicino alla famiglia gestisce tutto ciò che riguarda la carriera di Samardžić – ha affidato a Rafaela Pimenta e al Team Raiola (coordinato oggi da Enzo, cugino dello scomparso Mino) la procura per una cessione. L’accordo tra la famiglia del serbo e i due agenti (hanno entrambi il mandato, nonostante stiano prendendo due strade diverse) scade nella prima settimana di settembre: dunque, resterà in vigore per tutta la sessione estiva. È stato proprio il padre a scegliere questa strada”.

“Nell’ultimo mese sono state due le squadre che si sono avvicinate parlando concretamente con il calciatore. In prima battuta il Napoli: a inizio giugno era stato trovata una bozza di accordo, subordinata a un’uscita. Dopo un mese, gli azzurri non hanno ancora ceduto alcun calciatore e la casella è rimasta occupata. Lazar aspetta e potrebbe essere Zieliński a svoltare la trattativa. Dall’altra parte del filo c’è anche l’Inter. I nerazzurri sono stati chiari con Samardžić: una volta incassato il bonifico di Onana dal Manchester United, le priorità saranno il portiere e la situazione da sbloccare con l’Udinese per portarlo a Milano. Più che una promessa, è una pura questione economica. E di ruolo: dove giocherebbe con Inzaghi? C’è infine la posizione dell’Udinese, che ne detiene il cartellino: servono 25 milioni e il sogno sarebbe replicare un’operazione in stile Udogie (cessione e un anno di prestito a Udine). Strada difficilmente percorribile se sarà un’italiana a presentarsi con un’offerta concreta. Napoli e Inter hanno già avuto contatti con Samardžić: l’unico nodo restano le uscite. A oggi, nessuna pista per il ritorno in Germania è stata battuta”.