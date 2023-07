Schira: “Il bari ha rifiutato un’offerta importante per lui, è sempre più vicino al Napoli”

Mentre il mercato, dominato dai club arabi, sfodera i primi colpi, il Napoli è ancora fermo, senza nessuna fretta di stravolgere. Dove però, il club azzurro deve intervenire, è sicuramente in quei reparti rimasti scoperti dopo il termine dei prestiti passati. Tra questi, c’è il delicato ruolo del vice Meret. Gollini infatti, non verrà riscattato, ed ecco perché il Napoli è sul mercato

Come riporta Niccolò Schira, il candidato più vicino agli azzurri è il portiere del Bari Elia Caprile. Sicuramente, ad aiutare la trattativa, c’è la comproprietà delle società da parte di Aurelio De Laurentiis. Infatti, secondo Schira, il Bari ha rifiutato un’offerta dal Benfica di 4 milioni + 20% sulla futura rivendita per il cartellino del giocatore. Anche per questo, la strada che vede Elia Caprile al Napoli, sembra sempre più spianata.