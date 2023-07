Meluso tra Lecce e Spezia: ecco chi è il nuovo ds del Napoli

Il nuovo ds del Napoli, scelto da Aurelio De Laurentiis per sostituire Cristiano Giuntoli, è Mauro Meluso. Nato nel 1965, ha vestito da calciatore le maglie di Lazio, Cremonese, Salernitana, Foggia ed altre. Terminata la carriera da giocatore, ha deciso di intraprendere quella del ds. Parte dal Foggia, passando per Padova, Pisa, Sangiovannese, Teramo e Ternana. Poi Cosenza e Lecce, con i giallorossi portati dalla Serie C alla Serie A. L’anno dopo, la retrocessione in B e la sfida dello Spezia di Italiano, squadra con cui si è consacrato tra i ds più interessanti in Italia. In soli 20 giorni è riuscito ad allestire una rosa che si è salvata in A contro tutte le aspettative. L’anno dopo lascia l’incarico, rimanendo senza squadra fino alla chiamata più importante della sua carriera: il Napoli campione. De Laurentiis ha stupito tutti, ingaggiando un ds alla prima esperienza importante, proprio nell’anno dello scudetto azzurro.