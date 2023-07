La Fifa ha bloccato il mercato dell’Al Nassr. Salta il trasferimento di Mario Rui in Arabia?

La Fifa ha bloccato il mercato dell’Al Nassr, squadra dell’Arabia Saudita che negli ultimi mesi ha acquistato calciatori come Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic. Tra l’altro, negli ultimi giorni ha messo gli occhi su Mario Rui su richiesta proprio di Cr7, ma il suo trasferimento in Arabia Saudita potrebbe saltare. Il club saudita non ha pagato alcuni bonus per Ahmed Musa, proveniente dal Leicester City, del valore di circa 390000 sterline. La sentenza iniziale della Fifa è arrivata nel 2021 e supportata dal Tas, che si è schierato in favore della società inglese. È stato imposto al club saudita di pagare la somma, pena un blocco del mercato. Ora all’Al Nassr tocca procedere col pagamento per risolvere i problemi. A riportare è il portale Calcio e Finanza.