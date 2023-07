Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito di alcune possibili cessioni del Napoli in Arabia Saudita. I principali indiziati sono Piotr Zielinski, Mario Rui e Hirving Lozano. In particolare, se il polacco dovesse essere ceduto, la dirigenza partenopea individuerà un nome per sostituirlo. Il calciatore in cima alla lista per raccogliere la sua eredità è Lazar Samardzic dell’Udinese.