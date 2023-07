Floro Flores: “Giocare per il Napoli? Ecco cosa si prova. Rifiutai la Juve perché…”

L’ex calciatore del Napoli Antonio Floro Flores è intervenuto per parlare della sua avventura azzurra a 1 Station Radio.

Di seguito le sue parole: “Credo sia una delle gioie più belle gioie per un giocatore. Quando sei bambino sogni quella maglietta come ogni più grande gioia al mondo, anche più della nazionale. È una gioia che si è avverata, anche se non è come speravo”.

Sul rifiuto alla Juve: “Ho rifiutato la Juventus perché avevo voglia di giocare. Quello bianconero è un grande club, come il Napoli, è dunque tutti sognano di potervi approdare. Se ho rifiutato la Juventus, dunque, è soltanto perché nutrivo desiderio di giocare e di potermi misurare come calciatore”.

È stato contattato per la primavera del Napoli? “Assolutamente no. Sono partito dal basso ed ogni cosa arriverà a suo tempo. Forse, ho sbagliato ad essere troppo uomo, avrei dovuto essere più spietato e far rispettare maggiormente il mio nome. Per questo mi sono fermato e non allenerò più in Eccellenza o Interregionale”.