Del Genio: “Come può rifiutare 12 mln all’anno Zielinski?”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Telecapri per parlare del Napoli e di Zielinski. Ecco cosa ne pensa:

“Zielinski voleva rimanere, ma se davvero arrivano gli arabi con 12 milioni non possiamo che salutarlo e starci zitti. Fosse stata la Lazio, per esempio, credo che ci avrebbe pensato perché lui preferirebbe rimanere qui piuttosto. Le cifre dell’Arabia sono fuori mercato, 12 milioni d’ingaggio per Zielinski sono fuori mercato. Il Napoli grazie all’Arabia potrebbe avere ulteriori risorse per fare mercato, tanto i giocatori buoni sono tanti”.