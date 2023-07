Dalla Germania – Itakura vuole restare al Moenchengladbach, rifiutato il Napoli!

Ko Itakura non sarà un giocatore del Napoli, stando a quanto riportato dalla Bild. Negli ultimi giorni, si sono fatte maggiormente insistenti le voci secondo cui il difensore giapponese sarebbe diventato l’erede di Kim Min-jae in azzurro. Invece, stando a quanto raccolto dalla testata teutonica, le notizie girate non sarebbero veritiere. Infatti, il calciatore avrebbe espresso la sua volontà di restare al Borussia Moenchengladbach anche nel corso della prossima stagione, respingendo così sia la proposta della società partenopea che quelle arrivate dall’Arabia Saudita.