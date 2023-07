Stirpe: “Il Napoli ha fatto un’impresa straordinaria, bella notizia incontrarli subito. Mi aspetto una festa sia in campo che fuori”

Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo del Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli è stato il Napoli e ha fatto un’impresa incredibile, noi dalla nostra abbiamo fatto ottime cose. Poi tra vincere lo Scudetto e il campionato di Serie B c’è una bella differenza. Incontrare il Napoli all’esordio è una bella notizia, sarà una gran cassa di risonanza per noi e per tutto l’ambiente. Ancora presto per trarre ogni tipo di considerazione, ma sarà subito un test per capire cosa potremo fare al nostro ritorno in Serie A. Dai tanti napoletani in trasferta mi aspetto di vedere un vero e proprio spettacolo, sia dentro che fuori dal campo. Auspico che sia una festa, tutti i riflettori d’Italia saranno su Frosinone. Poi sul campo sarà un impegno molto severo, questo è poco ma sicuro”.