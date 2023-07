Spal, direttore area tecnica Fusco: “Un grande onore affrontare i campioni d’Italia. Prati? Normale ci siano interessi…”

Durante la trasmissione Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore dell’area tecnica della Spal Filippo Fusco. Il Napoli affronterà i biancoazzurri nel ritiro di Dimaro il 24 luglio alle 18. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“L’amichevole con il Napoli sarà sarà un grande onore, una cosa bella affrontare i campioni d’Italia e per me sarà una soddisfazione particolare. Prati seguito dal Napoli? E’ un giocatore che ha fatto benissimo ed è normale che ci siano le attenzioni dei più grandi d’Europa. Da questo a parlare di trattative ce ne passa, però è stato sicuramente tra i migliori del Mondiale Under 20 con l’Italia. E’ un calciatore italiano e giovane, bisogna dare fiducia a questi ragazzi perché poi i risultati arrivo ed il coraggio viene premiato”.