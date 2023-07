ll terzino del Verona, Marco Faraoni, sarebbe molto vicino al Napoli. A riportarlo è il quotidiano La Repubblica, oggi in edicola che scrive:

“Garcia in mattinata era già stato a Castel Volturno, per una riunione operativa con lo staff. Con De Laurentiis il tecnico francese ha parlato di mercato, con almeno un paio di operazioni in entrata non lontane dalla chiusura. La prima minore, con il prestito di Zanoli al Genoa che sbloccherà l’arrivo dal Verona del più esperto terzino destro Faraoni”.