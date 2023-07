Mediaset – Se parte Osimhen, l’erede viene sempre dalla sua ex squadra

Il Napoli non ha alcuna intenzione di vendere Victor Osimhen, al contrario c’è la volontà di rinnovarlo. Soltanto un “duecentino”, come ha detto il presidente in conferenza stampa, potrebbe convincerlo a lasciar andare il suo capocannoniere. Il futuro di Osimhen sembra essere collegato da uno strano filo a Mbappé. Infatti, la partenza del fuoriclasse francese potrebbe smuovere varie trattative. Ad attendere Mbappé c’è il Real Madrid che già lo scorso anno lo ha corteggiato. Se dovesse accettare, il Psg punterebbe tutto su Osimhen.

A quel punto, il Napoli dovrà trovare il suo sostituto. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il nome più gettonato è quello di Jonathan David, punta giovane ma molto promettente del Lilla, ex squadra di Victor.