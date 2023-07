L’ex Bucchi: “Garcia è molto bravo. C’è un errore che non dobbiamo fare”

Christian Bucchi è stato intervistato a Radio Crc. Nel corso del programma Si Gonfia La Rete, l’ex Napoli ha parlato della nuova avventura di Rudi Garcia ed ha elogiato l’operato di De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Nell’era De Laurentiis gli errori sono stati veramente minimi, anzi ha dimostrato che cambiando direttori, allenatori, dirigenti, giocatori, il suo standard è rimasto intatto perché il Napoli rientra tra le big italiane ed europee. Garcia è un allenatore molto bravo, nella sua parentesi a Roma è piaciuto tantissimo. Le pressioni di Napoli può reggerle molto bene, ma l’errore che non dobbiamo commettere è fare continui paragoni con la stagione scorsa. La Roma di Garcia giocava un calcio più verticale, meno palleggiato allo stesso tempo, credo sappia utilizzare i calciatori che ha. Politano ha fatto uno step decisivo nella sua carriera con Spalletti perché con gol e assist è migliorato e Garcia saprà sfruttarlo al meglio, al pari di Kvartskhelia che l’anno scorso era una sorpresa, ma quest’anno avrà tutti gli occhi addosso. La perdita di Kim è più grave di quella di Koulibaly che aveva perso un po’ di smalto e motivazione. Kim è stato un uragano di forza fisica, passione, entusiasmo, cattiveria agonistica e ad oggi è il difensore più forte del mondo e non facilmente sostituibile soprattutto se Garcia punterà, come Spalletti, di individualità. Garcia dovrà lavorare più di reparto per ottemperare all’assenza di Kim, non esiste invece un giocatore che possa sostituire Osimhen. Se sta bene, è una risorsa indispensabile per il Napoli”.