De Laurentiis avrebbe individuato il nuovo Direttore Sport del Napoli. Secondo Il Mattino tra i candidati ci sarebbe anche Frederic Massara, esonerato da poco dal Milan. Il patron azzurro non ha fretta di chiudere la pratica ds, e ha intenzione di vagliare tutte le possibilità. Non sarà facile sostituire Giuntoli, ma come ha più volte annunciato lo stesso ADL l’obiettivo del Napoli è quello di puntare sempre più in alto.