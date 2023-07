Gazzetta – Giuntoli pronto per soffiare un obiettivo al Napoli!

Napoli e Juve sono alla ricerca di un nuovo centrocampista. Il passaggio di Cristiano Giuntoli in bianconero ha permesso alla Vecchia Signora di possedere un vero segugio per i talenti. Ovviamente, il nuovo ds cercherà di continuare sulla strada intrapresa già nel capoluogo campano. Allora, fra i mediani in circolazione Giuntoli ha indicato un vecchio obiettivo del Napoli: Teun Koopmeiners. Il centrocampista piace agli azzurri, ma non solo. La Juventus monitora anche calciatori che conoscono la Serie A e ora sono all’estero. Infatti, sul taccuino di Giuntoli ci sono anche Franck Kessié e Rodrigo De Paul. Lo fa sapere la Gazzetta dello Sport.