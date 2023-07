Dalla Francia – Psg pronto a tutto per il rinnovo di Mbappé

Altro che Osimhen! Secondo quanto riportato da Rmc Sport, il Psg sembrerebbe pronto a tutto per rinnovare il contratto di Kylian Mbappé. I francesi sono disposti ad eliminare l’opzione presente nell’attuale contratto e farne uno ex novo. Il Paris vuole tenere il suo fuoriclasse e, per farlo, sarebbe disposto anche a mettere nero su bianco la sua partenza nel 2025 con condizioni più che favorevoli per il francese di origini congolesi.

Sempre secondo l’emittente francese, il Paris Saint-Germain potrebbe avere un alleato nell’entourage di Mbappé che potrebbe favorire il rinnovo. Si tratta di Ziad Hammoud, reclutato dall’attaccante per gestire la sua immagine. Non è in prima linea nelle decisioni sportive di Mbappé e non sarà l’unico ad avere colloqui con il Psg, ma l’ottimo rapporto con Nasser al-Khelaifi potrebbe essere importante.