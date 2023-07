Beppe Bruscolotti, ex capitano azzurro, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club: “In questo momento i nomi del successore di Kim sono tanti, probabilmente per depistare un po’. Possiamo solo leggere i giornali e aspettare, il mercato è lungo e non conosciamo le valutazioni interne della società”.

Itakura andrà in Coppa d’Asia, è una valutazione da tenere conto? “Penso di si. Sarà un momento delicato del campionato e perdere pedine importanti potrebbe essere un problema”.