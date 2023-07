Valentina De Laurentiis: “Un privilegio lavorare col gruppo Armani. La seconda maglia? Vi dico il perché del Vesuvio”

Valentina De Laurentiis ha parlato durante la presentazione delle nuove maglie da lei stessa progettate in collaborazione col gruppo Armani. “In questi due anni per me è stato un privilegio poter lavorare con il gruppo Armani, – ha spiegato la stilista – soprattutto perché le nostre maglie ora resteranno nella storia. La prima maglia ha come protagonista lo scudetto, colletto e fondo manica tricolore per enfatizzare la nostra storica vittoria. Il colore dominante rimane e rimarrà l’azzurro. La seconda maglia rende onore alla nostra città. Lo scudetto sorge dal Vesuvio per simboleggiare una nuova era”.