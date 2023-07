TMW – Addio Milinkovic-Savic? La Lazio ha avviato i contatti con una vecchia conoscenza di Sarri

Milinkovic-Savic lascerà presto la Lazio. Le valigie sono pronte, la destinazione potrebbe essere l’Al-Hilal. Gli arabi sembrerebbero pronti a versare nelle casse dei biancocelesti circa 40 milioni, manca solo il sì del centrocampista serbo. Intanto, Lotito è attivo sul mercato e vuole sostituire il suo calciatore che andrà via.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Sarri ha indicato Piotr Zielinski come suo sostituto e il club ha già avviato i contatti con il giocatore. Il centrocampista polacco ha un contratto con gli azzurri in scadenza nel 2024. In caso di mancato rinnovo il Napoli sarà costretto a cederlo per non perderlo a zero. L’ex Udinese è stato già allenato da Sarri nel 2018.