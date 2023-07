Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, oggi, in conferenza stampa, ha presentato la nuova stagione dei granata.

Nel corso del botta e risposta con i giornalisti, il tecnico portoghese ha anche raccontato i dettagli del suo incontro con il presidente De Laurentiis, che lo aveva considerato come possibile sostituto di Spalletti. Questa la spiegazione del trainer dei granata:

“In primis alcuni giornalisti hanno seminato odio nei miei confronti, e mi sarei aspettato un trattamento diverso considerando il rapporto. Quando a febbraio ho deciso di accettare la Salernitana, ho accettato tutte le condizioni e mi era stata chiesta la salvezza. Poi era compito del presidente decidere se prolungare il nostro rapporto per altri due anni oppure interrompere la nostra collaborazione. Entro il 10 giugno hanno fatto scattare quest’opzione e io non ho mai avuto dubbi sul mio futuro. Non a caso ho lavorato insieme a loro per il ritiro, per l’allestimento di una rosa competitiva, per l’organizzazione delle amichevoli. La mia finestra personale mi consentiva di parlare con altri club eventualmente interessati. E questo è successo. Ho parlato con tre società italiane, due francesi e il mio agente ha avuto contatti con l’Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar ma ho scelto io di restare a Salerno perché credo nel progetto della Salernitana e nella preparazione importante del nostro direttore sportivo”.