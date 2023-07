Mattino – Formisano: “Addio? È finito un ciclo. Sono pronto a una nuova sfida”

Dopo aver salutato Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, per il Napoli è arrivato il momento di dire addio anche ad Alessandro Formisano, che dal 2006 fino al tricolore è stato a capo del marketing ed “head of operations” della società.

Così ha parlato al quotidiano Il Mattino: “Prima ancora che una squadra era un’azienda. Il Napoli è un’entità metafisica che appartiene a tutti coloro che la amano e la sostengono. Lavorare in questo contesto è stato appassionante e altamente formativo. Il motivo dell’addio? Si è chiuso un ciclo. Tutti abbiamo voglia di nuove sfide magari anche in altri settori, non solo nel calcio”.