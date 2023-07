Il Mattino – Zanoli, su di lui tre italiane: la volontà del giocatore

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Alessandro Zanoli vuole restare in Italia. A gennaio era stato girato in prestito alla Sampdoria. Al Napoli è arrivato il polacco Bereszynski, sempre in prestito. Nonostante la retrocessione dei blucerchiati, l’avventura genovese del terzino destro è andata molto bene. Adesso, su di lui ci sono tre squadre: Genoa, Monza e Udinese che si sfidano per ottenere le prestazioni sportive del talentino del Napoli. Su di lui c’è anche il Celta Vigo.