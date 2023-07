Bruscolotti: “Il Napoli un giocattolo rotto? Il dominio azzurro ha creato tanto veleno. Vi dico cosa ne penso di Gaetano, Zerbin e Zanoli”

Durante la trasmissione radiofonica “1 Football club” sulle frequenze di 1 Station Radio, è intervenuto Beppe Bruscolotti. L’ex capitano del Napoli si è espresso sul dopo Kim e la corsa scudetto della prossima stagione. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Tra i vari nomi per il post Kim chi la convince maggiormente?

“In questo periodo è un terno al lotto. I nomi sono tanti, forse anche per depistare. Sinceramente non saprei dire. Le scelte societarie, poi, non le conosciamo. Possiamo solo leggere ed apprendere dai giornali, ma il mercato è lungo e non resta che aspettare”.

Itakura, in caso di azzurro, potrebbe perdere un mese per la Coppa d’Asia. Crede siano delle valutazioni da fare per la dirigenza?

“Credo di si, la società dovrà ponderare bene. Sarà un momento importante del campionato, nel pieno svolgimento delle competizioni. Perdere ruoli e pedine importanti potrebbe creare problemi”.

Garcia a Dimaro valuterà Gaetano, Zerbin e Zanoli: quale sarebbe la sua valutazione sui giovani azzurri?

“Puoi tenere tutti purché ci sia la possibilità per questi giovani di giocare. Se, invece, le aspettative sono di poche presenze, credo che un prestito sia la soluzione migliore. Posso dire, però, che Zanoli è un giocatore che fin dall’inizio mi impressionò tantissimo. Consentirgli di giocare, appunto, potrebbe permettergli di crescere ulteriormente”.

In molti parlano di un Napoli come di un giocattolo rotto…

“A livello nazionale non ci dobbiamo meravigliare… Anche Sky, quest’anno, ne ha dette delle belle. Addirittura, dopo la partita di Milan contro l’Inter si diceva di un Napoli crollato, nonostante il cospicuo vantaggio. Non è nulla di nuovo, anche nel passato erano queste le parole che si spendevano per questi colori. Il dominio azzurro credo abbia fatto tanti danni, ed abbia creato tanto veleno. Perché rotto? Non vedo nulla che possa far pensare ad un Napoli come un giocattolo rotto. D’altronde, resteranno ben nove undicesimi della squadra. Ciò che mi crea maggiore dispiacere sono le dichiarazioni di Giuntoli. Non so quanto ci sia di vero, ma se a dirlo è chi è stato otto anni qui immaginate cosa possa dire chi non sa cosa voglia dire questa realtà. Queste sono le cose peggiori per chi è stato in azzurro. Nella mia vita calcistica a Napoli ricordo che chiunque sia passato da queste parti abbia sempre avuto parole lusinghiere. Mi chiedo, dunque, il perché di queste parole. Frecciatina al presidente? Se sussiste un contratto, e si è assunti un impegno, non si può pretendere di andare via quando si vuole. Ciò detto, lasciamo perdere. Ormai, appartiene al passato…”.

Chi potrà contendere il tricolore ai partenopei?

“Bisognerà attendere le solite note. Le milanesi giocheranno per il titolo, più una sorpresa tra le romane. Sarà tutto da vedere a campionato in corso”.

Cosa si aspetta dalla presentazione odierna? Crede che De Laurentiis possa stupirci come avvenne per la presentazione di Inler?

“Magari ci sarà una nuova maschera, non lo sappiamo. Il presidente è un uomo di spettacolo e non dobbiamo meravigliarci se questo avverrà”.